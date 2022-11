Chiquinho admite: "Não tinha a certeza que íamos ficar em primeiro"

Declarações de Chiquinho, médio ofensivo encarnado, após o Maccabi Haifa-Benfica, (1-6), partida relativa à última jornada da Liga dos Campeões.

Primeiro lugar: "Estou muito feliz com o golo do João. Não tinha a certeza que íamos ficar em primeiro, mas estamos muito felizes. Era um grupo muito forte, o mais importante era a vitória. Conseguimos isso com um resultado difícil de obter, muito positivo".

​​​​​​​Substitutos jogaram bem: "Temos de trabalhar para ter a oportunidade. O míster mostrou confiança. Penso que eu e o Musa entrámos bem. Estamos contentes por esta exibição e o mais importante é a equipa".

Equipa transpira confiança: "A confiança vem com as vitórias. Temos pensado jogo a jogo, queríamos muito ganhar. Conseguimos passar em primeiro e foco agora está no Estoril".