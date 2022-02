Chicotada com efeito contrário: mais pontos perdidos e pior registo de golos

Veríssimo perdeu dez pontos em oito jogos. Jorge Jesus oito em 15 partidas. O novo treinador deixou fugir 41,7% dos pontos possíveis, para 17,8% do antecessor. Média de golos marcados e sofridos teve mudança acentuada: de 3,1 para 1,8 e de 0,8 para 1,3, respetivamente.

A vencer por 2-0 desde os 30 minutos, o Benfica permitiu a recuperação do Boavista e deixou dois pontos no Bessa. Fica agora à mercê de FC Porto e Sporting, que podem este domingo aumentar a vantagem para 12 e seis pontos, respetivamente.

O percalço no recinto axadrezado foi já o quarto nos oito embates com Nélson Veríssimo no comando das águias, que perderam dez pontos desde que Rui Costa optou pela troca de Jorge Jesus pelo então timoneiro da formação secundária, que liderava a II Liga.