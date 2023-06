Cher Ndour sai do Benfica e vai ganhar sete vezes mais no PSG

Médio vai deixar as águias em final de contrato e tem um vínculo de longa duração à espera em Paris. Responsáveis do emblema parisiense forçaram ataque ao jovem italiano nos últimos dias e conseguiram desviá-lo da rota que o levaria até à Premier League. Vai ganhar sete vezes mais do que na Luz.

Cher Ndour vai deixar de pertencer aos quadros do Benfica a partir do último dia deste mês, momento em que passará a ser oficialmente jogador do Paris Saint-Germain. Segundo O JOGO apurou, é este o caminho que irá seguir a carreira do médio de 18 anos, depois de já ter comunicado ao presidente Rui Costa a sua decisão de não aceitar a proposta de renovação que lhe foi apresentada em março.

Muito cobiçado, o jogador italiano tinha rumo traçado para a Premier League, onde vários clubes se manifestaram interessados na sua contratação, sobretudo os rivais de Manchester, United e City, mais firmes numa corrida onde constava ainda o Chelsea - clube que assegurou já o extremo Diego Moreira, também do Benfica e igualmente a custo zero - e o Liverpool.

Porém, os responsáveis do PSG, com Luís Campos (conselheiro para o futebol dos franceses) à cabeça, intensificaram as negociações com o jogador nos últimos dias e, mesmo com condições contratuais semelhantes - em França, tal como aconteceria em Inglaterra, o médio irá auferir um salário sete vezes superior ao que lhe era oferecido na Luz -, Cher Ndour deu preferência ao campeão francês pela melhor perspetiva desportiva que lhe foi apresentada para a sua carreira.

Os clubes ingleses tinham planeado um arranque pela formação secundária e, tendo hábito de investir muito em reforços para o plantel, poderia dificultar a posterior subida de escalão. No PSG, deixaram-lhe já aberta a porta da principal equipa, situação que pesou na hora da decisão do futebolista que chegou ao Benfica em 2020, após ter terminado contrato com a Atalanta, e deixa agora o emblema da águia na mesma condição pouco tempo depois de se ter sagrado campeão.

Campeões da Youth League a sair

Com a saída de Cher Ndour, o número de campeões da Youth League pelo Benfica em 2021/22 já chega aos oito elementos, com o médio a juntar-se a Ronaldo Camará, Franculino Dju, Martim Neto, Martim Ferreira, Luís Semedo, Diego Moreira e João Resende (ver peça ao lado), além do treinador Luís Castro, que também foi afastado do clube na última semana. Porém, convém realçar que os encarnados também registaram casos de grande sucesso nesta geração, corporizados pela ascensão e aproveitamento de António Silva e João Neves, estando Samuel Soares e André Gomes na calha.