Cher Ndour pensa na estreia e destaca Youth League: "Em Portugal toda a gente fala de nós"

Figura na vitória na Youth League, o médio italiano diz que em Portugal "dá-se mais importância aos jovens".

Peça importante do Benfica na vitória na Youth League, Cher Ndour tem ganho destaque em Itália. Entrevistado pelo jornal "La Gazzetta dello Sport", o médio de 17 anos conta que teve "o Bayern e clubes ingleses" interessados a par das águias, no verão de 2020, mas explica que "o projeto do Benfica foi importante".

Referindo que "o Benfica Campus é fantástico" e elogiando as condições do clube, Ndour aponta uma diferença para Itália: "Aqui os jovens têm muito mais importância."

Perante esse cenário, é claro quanto aos objetivos a curto prazo, e que passam pela Luz. "Sou um felizardo, já fiz vários treinos com a primeira equipa. Espero estrear-me em breve", adianta, recusando um regresso nesta fase ao seu país: "Serie A? Agora não, talvez mais tarde. Estou focado no Benfica."

Conquista foi sinal de poderio

Tendo trocado a Atalanta pelo Benfica em 2020, Cher Ndour (na foto) destaca a importância do triunfo por 6-0 sobre o RB Salzburgo. "Tínhamos perdido três finais seguidas. Pensavam que não estávamos prontos. Mas afinal...", atira, frisando: "O Benfica tem uma das melhores formações da Europa e demonstrámos isso em campo." Por isso, atira: "Aqui em Portugal toda a gente fala de nós."

Avançado quando começou a jogar, o agora médio considera que "seria um sonho defrontar Pogba ou jogar com ele", pois cresceu a admirar o francês.