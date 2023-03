Médio de 18 anos já tinha sido chamado por Roger Schmidt, mas nunca saíra do banco de suplentes. Estreou-se no sábado, frente ao V. Gimarães.

Cher Ndour fez a estreia pela equipa principal do Benfica no sábado, na vitória por 5-1 sobre o V. Guimarães, no Estádio da Luz. Nas redes sociais, expressou a felicidade que sente pelo momento que viveu.

"Muito feliz por este momento especial. Melhor noite da minha vida", escreveu o médio italiano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por cher (@cher.ndour)

Cher Ndour foi chamado por Roger Schmidt para os jogos com o Club Brugge (5-1) e o Marítimo (0-3), mas ficou no banco de suplentes. Ontem entrou ao minuto 90.