Chelsea recua no valor e deixa Enzo preso ao Benfica

Chelsea não pretende chegar aos 120 milhões e Rui Costa recusa vender por menos

A venda de Enzo Fernández estava iminente, o empresário Jorge Mendes estava já em campo a tentar acertar os termos de um acordo final, mas tudo voltou atrás.

Segundo O JOGO apurou, o Chelsea agora recusa-se a pagar 120 milhões de euros pelo médio argentino e, em paralelo, o Benfica recusa-se a vender por menos que esse valor definido como cláusula de rescisão.

A negociação chegou a um impasse, que o influente intermediário tenta solucionar, sendo certo que os encarnados estão irredutíveis. O mesmo é dizer que se o Chelsea não colocar em cima da mesa os valores anteriormente conversados, Enzo Fernández não deixará a Luz e ficará preso ao Benfica, pelo menos, até final da temporada.

Seja como for, nota de destaque para um pormenor: Enzo chegou esta manhã ao treino do Benfica, no seu automóvel, acompanhado de um dos seus empresários, Matias Toranzo.

Recorde-se que os responsáveis do emblema londrino tinham avançado com a disponibilidade para chegar aos 127 milhões de euros pelo médio e até chegaram a um acordo salarial com este para avançar o processo. Porém, agora estão a oferecer abaixo da cláusula, num recuo que deixou o presidente Rui Costa desagradado com a situação. Entretanto, Jorge Mendes continua a tentar desbloquear o problema.