Chelsea junta-se à corrida da Premier League por Enzo Fernández

Liverpool e Manchester United também estão interessados no médio argentino do Benfica.

O Daily Mail avançou na terça-feira que, para além do Liverpool e Manchester United, também o Chelsea está interessado na contratação de Enzo Fernández, campeão do Mundo pela Argentina e cuja saída em janeiro do Benfica parece cada vez mais provável.

Segundo apurou O JOGO, o médio encarnado está a ser alvo de sondagens e contactos do Liverpool e do Manchester United, mas os britânicos acrescentam que os blues pretendem baixar a idade média do plantel com a saída de Jorginho - 31 anos - e a entrada de Enzo, que faz 22 anos em janeiro.

Com o Newcastle associado ao médio italiano, cujo contrato expira no final da presente temporada, resta saber se os londrinos planeiam avançar por Enzo Fernández já no mercado de inverno ou se irão esperar pelo próximo verão.

Recorde-se que Enzo Fernández regressou ontem a Lisboa após ter conquistado o Mundial'2022 pela Argentina, vencendo ainda o prémio de melhor jogador jovem do torneio.