Chelsea insiste com Benfica e volta à carga por Enzo

Apesar de ter visto o Benfica rejeitar a primeira oferta, o Chelsea manteve contacto com os empresários de Enzo.

O Chelsea reabriu conversações com o Benfica para contratar Enzo ainda neste mercado de transferências, que fecha no final deste ano. A notícia está a ser avançada em vários sites ingleses, designadamente dos jornais The Telegraph e Daily Mail.

Da Argentina, país-natal do médio benfiquista, chegam notícias no mesmo sentido. Segundo o jornalista da TyC Sports, César Luis Merlo, o Chelsea não desistiu de Enzo e agora volta à carga. Mas em moldes diferentes da primeira abordagem.

Ora, o clube de Londres estará na disposição de pagar 100 milhões de euros e incluir um jogador à escolha do Benfica; ou pagar 120 milhões, valor da cláusula de rescisão, em várias prestações.

Ainda segundo a imprensa inglesa, apesar de ter visto o Benfica rejeitar a primeira oferta, o Chelsea manteve contacto com os empresários de Enzo.