Chegada de Roger Schmidt disparou aposta na formação

O novo técnico das águias apostou no talento formado no Seixal, deixando longe os registos de Jorge Jesus.

À chegada ao Benfica, Roger Schmidt assumiu-se "interessado nos jovens jogadores" do clube, elogiando o trabalho das águias na formação e pode dizer-se que o técnico cumpriu a palavra. Isto porque a utilização de jogadores formados no Benfica Campus disparou em relação à primeira metade das duas épocas anteriores, com Jorge Jesus ao comando.

O agora técnico do Fenerbahçe recorreu aos talentos da casa em 8,6% de tempo de jogo possível até ao final do ano na época do regresso, 2020/21, e apenas em 6,7% na transata - saiu após o desaire com o FC Porto a 23 de dezembro. Com Roger Schmidt, a formação disparou, contabilizando 22,6% dos minutos possíveis - 6555 em 29 040.