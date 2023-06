Chegada de Di María pode levar a saídas no Benfica

Fechado Di María, Schmidt ficará com sete jogadores para as três posições de apoio ao avançado.

Com o ingresso de Di María no plantel, Roger Schmidt passa a ter um problema de excesso de elementos para as três posições de apoio direto ao ponta-de-lança, pelo que esta situação deverá ainda ser analisada, não sendo de excluir algum emagrecimento no número de opções.

Da época passada, Roger Schmidt conta com a continuidade no plantel de João Mário, David Neres, Rafa e Schjelderup, aos quais deve ser anexado Aursnes. O norueguês fez grande parte da temporada a atuar como extremo pela esquerda, não sendo previsível, até pelo rendimento que apresentou, que passe a contar para o miolo, a sua posição de raiz, para a qual já chegou o reforço Kokçu.

Além deste lote, o treinador alemão pretende avaliar a evolução registada pelo jovem Tiago Gouveia, que atuou por empréstimo pelo Estoril, e ainda falta definir o futuro de Gonçalo Guedes. O internacional português do Wolverhampton, atuou desde janeiro pelas águias, mas uma lesão grave no final da época resultou numa operação e paragem que pode chegar até setembro. A renovação do empréstimo está já a ser discutida e, a concretizar-se, fará crescer o número de opções para sete.