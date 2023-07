Chegada de Di María ao Benfica puxa o tapete a Tiago Gouveia

Estrela argentina e jovem da formação, que esteve cedido ao Estoril, ocupam os mesmos terrenos. Extremo luso vai fazer a pré-época com a equipa principal, mas voltará a ser cedido por mais um ano. Schmidt gosta das suas características, mas não tem espaço no plantel para dar minutos ao jogador.

O regresso de Di María ao Benfica aumentou o número de opções atacantes no plantel encarnado e Schmidt pode vir a ter pelo menos sete jogadores a poderem atuar nos três lugares de apoio ao avançado: João Mário, David Neres, Rafa, Schjelderup, Aursnes, Gonçalo Guedes (que tem mais um ano de empréstimo praticamente fechado com os encarnados) e Tiago Gouveia.

O jovem português, que esteve emprestado ao Estoril na época passada, nunca deixou de ser acompanhado pelo técnico alemão e as suas exibições garantiam-lhe, pelo menos, uma segunda oportunidade na pré-época para se mostrar e poder lutar por um lugar no plantel da próxima época. A chegada do extremo argentino, sabe O JOGO, não altera as possibilidades de Gouveia fazer a pré-época às ordens de Schmidt, mas rouba-lhe espaço no plantel versão 2023/24, já que ambos ocupam os mesmos terrenos no relvado.

Ao ficar na Luz, o jogador de 22 anos sabe que terá muito pouco tempo de jogo, na próxima época, dado a sobrelotação da sua posição e, por isso, vai voltar a ser emprestado por mais um ano. A ideia é colocar o extremo numa equipa competitiva que o permita continuar a evoluir, a crescer e a mostrar-se à equipa técnica, sendo que a intenção do Benfica continua a ser a de contar com ele a longo prazo.

Gouveia prefere manter-se no futebol português, mas tanto o jogador como o Benfica querem que a próxima cedência seja feita a um emblema que signifique um salto qualitativo em relação ao Estoril, por isso mesmo, um mudança para uma liga estrangeira não está completamente posta de parte.

Na época passada, o português fez 30 jogos pelo Estoril, marcou cinco golos e fez seis assistências, números que chamaram a atenção de Schmidt.