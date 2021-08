Declarações de João Mário, médio do Benfica em entrevista exclusiva à BTV.

Champions: "Não estive no Benfica na época passada, mas sei o que aconteceu. Portanto, havia uma grande pressão para atingirmos o primeiro grande objetivo da temporada. Foi um mês muito difícil, com muitos jogos. Tínhamos começado bem o Campeonato e superado o Spartak, mas, se não entrássemos na Liga dos Campeões, podia criar alguma instabilidade, tanto para os adeptos como para a equipa. Sentíamos o peso dessa responsabilidade. O Benfica é uma equipa que tem de estar na Liga dos Campeões. Aceitámos esse desafio. Um pouco devido a essa pressão, no final do jogo [em Eindhoven] houve um certo alivio para todos."

Benfica tem margem para melhorar: "A equipa tem muita margem para melhorar. Começámos agora a época, é normal que algumas coisas ainda não estejam afinadas, mas o processo defensivo está muito bom. Queremos agora melhorar no processo ofensivo. Sabemos que a equipa é muito ofensiva. Normalmente, as equipas do míster fazem muitos golos e é nisso que estamos focados."

Análise ao grupo da Liga dos Campeões [Bayern, Barcelona e Dínamo Kiev]: "Olhando para o nosso grupo e para aquilo que é a grandeza do Bayern e do Barcelona - não desrespeitando o Dínamo Kiev, como é óbvio - será sempre um grupo muito difícil. Mas temos as nossas ambições. Os jogos em nossa casa serão sempre difíceis para eles, mas também sabemos a pressão que é jogar em Camp Nou ou no estádio do Bayern. Temos, ainda, a deslocação à Ucrânia. Temos as nossas ambições e queremos deixar os Benfiquistas orgulhosos. É a Liga dos Campeões. Estando lá já sabemos que vamos apanhar grandes equipas, e eu, pessoalmente, fico muito contente por jogar estes jogos e por jogar contra estas grandes equipas."