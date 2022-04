Nélson Veríssimo: "Champions mais difícil? É uma questão de contas"

Veríssimo no Braga-Benfica

Declarações do treinador Nélson Veríssimo, no final do Braga-Benfica (3-2), partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Análise ao jogo: "Reconhecer que estivemos muito mal. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Braga é uma equipa que gosta de ter bola. Objetivo era ter iniciativa. Raramente conseguimos. Enquanto equipa, e estou a incluir-me, não tivemos ao nível de uma equipa do Benfica. Objetivo seria fazer golo nos primeiros 15 minutos. Continuámos a mexer no jogo à procura de reduzir desvantagem. Objetivo, agora, é recuperar jogadores."

Razões para o mau jogo: "Por tudo e por nada. Podemos encontrar justificações para a resposta que não demos. Mais do que o mérito do Braga, quero destacar o nosso demérito. Sabemos o potencial que temos. Hoje não estivemos ao nível que gostaríamos de estar. O treinador está incluído na equipa."

Contas e distância para os dois primeiros: "O segundo classificado ainda não jogou. É uma questão de contas. Aumentando a distância, o objetivo do segundo lugar fica mais difícil. Independentemente disso, temos de dar resposta como equipa."