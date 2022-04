Champions: Benfica lembra percurso e realça o ranking desta temporada

Clube da Luz fez um rescaldo da participação na atual edição da Champions.

O Benfica dedica boa parte da newsletter desta quinta-feira ao encontro da segunda mão dos quartos de final da Champions, em Liverpool, que terminou empatado a três golos. Apesar da eliminação, o clube da Luz realça a postura da equipa e faz um balanço da participação na prova, lembrando alguns feitos alcançados.

"Saímos da Liga dos Campeões, mas é indiscutível a boa imagem deixada ao longo da prova e em particular nestes quartos de final frente a uma das melhores equipas do mundo na atualidade", pode ler-se no texto, que não esqueceu o forte apoio em Anfield. "Os clubes são os adeptos e, como tal, não há melhor clube no mundo que o Benfica", vinca.

"Nos 14 jogos disputados nesta edição da Liga dos Campeões, o Benfica venceu seis e empatou cinco. Ultrapassou Ajax, Barcelona, Dínamo Kiev, PSV e Spartak Moscovo. No ranking europeu de clubes da presente temporada, o Benfica é o atual 9.º classificado. Darwin foi o melhor marcador da equipa, com seis golos", enumera o Benfica.