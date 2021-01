Cervi perto de deixar o Benfica para assinar pelo Celta de Vigo

Ida de Cervi para o Celta de Vigo está praticamente assegurada, mas há um problema a resolver: abrir uma vaga nos jogadores extracomunitários. Essa questão poderá ficar tratada com a saída de Lucas Olaza.

Franco Cervi está perto de se mudar para o Celta de Vigo, mas tudo depende da saída de Lucas Olaza. O lateral esquerdo argentino está cedido pelo Boca Juniors ao emblema espanhol e terá de sair para que se abra uma vaga nos jogadores extracomunitários, adianta o jornal Faro de Vigo.

A mesma publicação refere que Olaza está a ser negociado para o Valladolid e, se um acordo for alcançado, Cervi poderá ingressar no plantel dos galegos. Ao que O JOGO apurou, o acordo entre Cervi e o emblema espanhol não está fechado, mas há, de facto, negociações com o Benfica.

A situação com Olaza complica-se devido à cláusula de compra obrigatória do jogador. O Celta de Vigo acordou pagar quatro milhões de euros ao Boca, caso o lateral fizesse 20 jogos. Neste momento, 18 já foram cumpridos, mas os galegos não pretendem gastar esse dinheiro, pelo que colocaram Olaza a treinar afastado do grupo.

A solução, portanto, poderá passar por "reencaminhar" o jogador para o Valladolid, recebendo Cervi para o mesmo lugar.

