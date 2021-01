Comitiva encarnada iniciou a viagem para o Porto.

O Benfica já está a caminho do Porto, onde, na sexta-feira, defronta o rival FC Porto no Estádio do Dragão, em partida da 14.ª jornada da I Liga.

Após a conferência de Jorge Jesus, a comitiva encarnada seguiu viagem para o Norte do país e, à saída do Seixal, contou com a presença de cerca de uma dezena de adeptos.

O autocarro do Benfica conta com escolta policial, como é, de resto, habitual.