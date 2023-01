Central do Club Brugge está entre os alvos do Benfica para renovar a defesa

Encarnados procuram já, em conjunto com a área de prospeção, identificar soluções para reforço do eixo defensivo na próxima época e central do rival Club Brugge está referenciado. Com Otamendi e Brooks em final de contrato e António Silva muito cobiçado, responsáveis da Luz sabem que terão de ir ao mercado para preencher a posição que está nesta fase com excesso de opções.

Abakar Sylla, de apenas 20 anos, está na lista de alvos do Benfica para reforço do eixo defensivo dos encarnados segundo noticiou o jornal belga "Niewsblad". De facto, o central marfinense está referenciado pelo departamento de prospeção do clube da Luz e é um dos nomes que poderá avançar numa perspetiva de renovação da zona central da defesa, sobretudo com vista à próxima temporada.

O jogador que milita, curiosamente, no Club Brugge, próximo adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, é visto como um defesa muito forte fisicamente (tem 1,88m) e beneficia ainda do facto de ser esquerdino, uma característica muito procurada em centrais.

Sylla, que defrontou o FC Porto em dois jogos da fase de grupos da competição milionária, está também a ser seguido ao pormenor pelo Ajax, tendo sido avaliado ao vivo em novembro por Klas-Jan Huntelaar, ex-avançado e atual consultor do emblema neerlandês, e mais recentemente pelo chefe da prospeção, Henk Veldmate.

O já internacional por três vezes pela Costa do Marfim, que chegou ao Club Brugge proveniente do SO Armée, clube do exército do seu país, por... 200 mil euros, está agora avaliado em mais de dez milhões de euros pelo seu emblema que, recorde-se, adquiriu ao Benfica no início desta temporada o dianteiro Roman Yaremchuk por 16 milhões de euros.

O interesse em Sylla, que tem apenas 17 jogos ao mais alto nível pelo clube belga enquanto sénior, encaixa na reformulação da zona central da defesa encarnada na próxima época. Otamendi e Brooks terminam contrato e, sobretudo o segundo, não irão manter-se, sendo provável que também o argentino possa deixar as águias. Além disso, a explosão de António Silva colocou-o como alvo de vários colossos, que podem atacar o defesa de 19 anos no final da época. Poderão sobrar Morato, Lucas Veríssimo e João Victor, potenciando a necessidade de contratação de outro elemento.