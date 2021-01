Central do Benfica treina no Seixal à espera de notícias e apontam uma solução

Conti não entra nos planos de Jorge Jesus e pode regressar à Argentina.

Terminado o empréstimo ao Atlas, do México, Conti está de volta ao Benfica, treinando no Seixal enquanto aguarda por novidades em relação ao seu futuro. E, de acordo com a Imprensa argentina, o Colón está interessado no central, sonhando com a possibilidade de fazer regressar, por empréstimo, o defesa a "casa", já que o jogador formou-se no clube de Santa Fé.

Conti, 26 anos, chegou ao Benfica em 2018/19, tendo realizado dez jogos pela equipa principal, com um golo marcado. Seguiu-se o empréstimo ao Atlas.