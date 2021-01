Central do Benfica falha acordo com o Santos e inicia viagem para Portugal

Conti negociava há algumas semanas com o emblema de Vila Belmiro, mas não houve entendimento financeiro.

Germán Conti esteve em conversações com o Santos nos últimos dias para uma possível cedência, mas não chegou a acordo com o emblema brasileiro, que recentemente acertou com o Benfica a transferência de Lucas Veríssimo para a Luz.

Segundo O JOGO apurou, o central das águias, cujo contrato termina em 2023, não aceitou as condições financeiras (ordenado) propostas pelo emblema da Vila Belmiro e decidiu colocar um ponto final nas negociações.

Conti iniciou entretanto a viagem para Portugal e será o Benfica a decidir nos próximos dias o destino do jogador. Contratado ao Colón, o defesa não se conseguiu impor de águia ao peito e foi cedido a título de empréstimo aos mexicanos do Atlas. No Benfica, realizou apenas dez partidas e, mesmo na fase em que não abundavam centrais na Luz, nunca foi uma opção válida.