Central do Benfica dispensado da partida da Bélgica para a Liga das Nações

Jan Vertonghen de fora do encontro com a Islândia, marcado para esta quarta-feira

O defesa central do Benfica Jan Vertonghen foi dispensado da seleção de futebol da Bélgica, que prepara o jogo de quarta-feira com a Islândia, para a Liga das Nações, anunciou hoje a federação de futebol do país.

"Jan Vertonghen vai regressar ao seu clube, não está em boa forma para defrontar a Islândia", escreveu a federação na rede social Twitter.

O belga, que chegou ao Benfica esta temporada proveniente dos ingleses do Tottenham, não alinhou no encontro dos "encarnados" com o Farense, e falhou o particular da Bélgica com a Costa do Marfim, e o jogo com a Inglaterra para a Liga das Nações.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Farense, em 03 de outubro, o treinador do Benfica confirmou que Vertonghen não seria opção nos próximos encontros, devido a uma fratura facial no malar direito.

"Vertonghen não vai a jogo. Teve uma lesão complicada num osso da face e vai estar fora do jogo e penso que não vai ter condições para ir à seleção da Bélgica", afirmou na ocasião Jorge Jesus.