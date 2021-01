Central do Benfica desejado: "Fizemos uma proposta e não recebemos resposta"

Presidente do Colón assume desejo de ter o central Conti. Independiente também estará na corrida pelo defesa.

Germán Conti voltou a Portugal para trabalhar com a equipa B do Benfica enquanto espera por uma solução depois do empréstimo aos mexicanos do Atlas. O Colón, pela voz do presidente, assumiu o interesse no defesa de 26 anos.

"Fizemos uma proposta e não recebemos resposta. Queremos que o jogador venha, que se incorpore na equipa. Ele pediu tempo e esperamos. Está a viver uma situação familiar que ajuda, vamos recebê-lo com muito gosto", explicou José Vignatti à rádio "Aire de Santa Fe", aludindo à gravidez da mulher do jogador, que ficou na Argentina e não voltou a Lisboa.

No entanto, o Independiente também está na peugada do central e o jornal "Olé" avança que o treinador anunciado quinta-feira, Julio César Falcioni, faz de Conti uma prioridade.