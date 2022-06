Celtic e Benfica têm apenas um dia para acertar Jota

Escoceses poderão estar a poucas horas de exercer opção de compra sobre o jogador de 23 anos.

O Celtic vai exercer nas próximas horas a opção de compra que tem por Jota, garantindo em definitivo a contratação do extremo de 23 anos formado no Benfica.

Ao que O JOGO apurou, o emblema de Glasgow já alinhavou os termos do contrato com o jogador e vai agora acionar a opção de compra acertada com as águias no empréstimo da temporada agora finda, no valor de 7,5 milhões de euros por 70 por cento do passe do internacional sub-21.

Assim, além do encaixe imediato, o Benfica tem direito a 30 por cento do valor de uma transferência futura. Os escoceses têm até amanhã para exercer oficialmente a opção e, se a mesma não fosse cumprida, Jota teria sido reintegrado no Benfica.

Na época passada, o jogador fez 13 golos e 14 assistências pelo Celtic.