Celtic confirma contratação de Jota ao Benfica: "Apaixonei-me pelo clube"

Jovem avançado português oficializado pelo clube escocês esta sexta-feira.

O Celtic acionou a cláusula de opção de compra que tinha reservado no contrato de empréstimo de Jota, permitindo ao Benfica encaixar 7,5 milhões de euros, além de 30 por cento de uma futura transferência.

Na manhã desta sexta-feira, o campeão escocês confirmou a continuidade do internacional jovem por Portugal que, por seu lado, não escondeu a satisfação com este desfecho. "Estou muito feliz por ter-me juntado ao Celtic e só quero dar alegrias aos adeptos, à nossa equipa e conquistar o máximo de títulos", afirmou Jota, citado pelos meios oficiaIs do emblema de Glasgow.

"Foi uma ótima experiência na temporada passada. Eu já sabia, mais ou menos, o quão grande era o Celtic, mas acho que as pessoas só percebem quando estão dentro do clube e dentro da estrutura. Com a temporada que tivemos, com todas as vitórias e todos os troféus, acho que foi muito bom para todos, e acabei por conhecer o clube por outra perspetiva. Simplesmente apaixone-me. Então acho que é um bom momento para estar aqui e só quero evoluir", vincou Jota.

Em 2021/22, o jogador de 23 anos fez 40 jogos, 13 golos e 14 assistências, ajudando à conquista do campeonato e da Taça da Liga.