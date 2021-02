Cédric e a época do Benfica: "É irrelevante, a qualidade não deixa de estar no plantel"

Cédric, que tem jogado a lateral-esquerdo, foi porta voz do Arsenal na véspera do jogo com o Benfica, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Está a jogar a a lateral-esquerdo: "É muito diferente, mas tinha experiência, já tinha jogado antes no Southampton. É diferente da direita, mas temos de ter a capacidade de adaptação. Se o treinador precisa de nós ali temos de estar preparados, é o que faço. Adapto as minhas qualidades a essa posição para ajudar a equipa a alcançar o melhor resultado."

O valor do Benfica: "Tem tradição na Europa. Podia ser um jogo da Liga dos Campeões, não vai ser fácil... Temos de estar a 100 por cento, sabemos das qualidades do Benfica. Podia ser facilmente eliminatória da Champions. A Liga Europa também tem qualidade, há muitas equipas com qualidade e o Benfica é uma delas"

Quem pode criar perigo ao Arsenal: "Qualquer jogador que jogue. O Benfica tem excelentes avançados e uma excelente equipa, uma clara ideia do treinador e nota-se que há trabalho

Sobre Rafa: "Já fiz parte do balneário com ele na seleção, é um jogador com qualidade, muito rápido. Se jogarmos os dois tenho a certeza que tenho de estar ao meu mais alto nível para parar um jogador com muita qualidade. Tem vindo a ser muito importante no Benfica"

Benfica no quarto lugar da I Liga: "É irrelevante, a qualidade não deixa de estar no plantel. Por vezes há coisas que não correm como se quer, mas a qualidade está lá e os resultados acabam por aparecer com naturalidade. Não tiveram, se calhar, o melhor arranque no campeonato, mas o Benfica tem vindo a crescer, tal como nós. Vai ser um jogo competitivo"

Sabor especial vencer o Benfica por ser formado no Sporting? "É um jogo especial para mim, por ser contra uma equipa portuguesa"