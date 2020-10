Cebolinha: o "grande clube", Pepê na Europa e ainda Neymar

Jogador do Benfica deseja boa sorte ao ex-companheiro Pepê, em quem o FC Porto está interessado

"Cheguei a um grande clube que tem acrescentado muito na minha carreira no pouco tempo que estou lá", elogiou Everton Cebolinha, referindo-se naturalmente ao Benfica, como ponte para falar de um ex-companheiro muito cobiçado e que como O JOGO tem escrito interessa ao FC Porto.

"Pepê já vinha nesse crescimento no Grémio quando eu lá estava. Logo, logo ele também estará nos relvados europeus", garantiu o jogador das águias, concentrado com a seleção brasileira, e que fez questão de acrescentar: "Se não for agora, desejo-lhe toda a sorte", disse ainda sobre Pepê, de quem espera possa continuar numa linha de evolução.

"Neymar é extraordinário"

"Se tiver a oportunidade de jogar com Neymar, vou tentar desfrutar ao máximo, porque não é sempre que podemos jogar com alguém do top-3 mundial", declarou Cebolinha sobre o avançado do PSG, que diz ser "um jogador extraordinário". "Estou à disposição de Tite para jogar onde ele quiser colocar-me, não apenas com Neymar mas com todos os meus companheiros".