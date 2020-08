Cebolinha: "Jorge Jesus teve muita importância para a minha escolha"

As primeiras palavras do jogador brasileiro depois de ser apresentado como reforço do Benfica

A escolha do Benfica: "A grandeza do clube, a história do clube que tem, pesou muito, a estrutura. Foi a escolha certa".

Falou com Jorge Jesus: "O que falei foi tudo relacionado com o Benfica e o interesse em fazer parte deste projeto. Foi o tema da conversa. Queria saber do meu interesse, se tinha interesse em fazer parte do projeto. Com certeza, seria um prazer trabalhar com ele e fazer parte do projeto do Benfica".

Conheceu instalações: "O Benfica não fica atrás de nenhum grande clube da Europa. Estou muito impressionado com a estrutura para os atletas, é algo muito grande, no topo da Europa, com certeza. A estrutura é muito top e sensacional".

Alcançar sonho no Benfica: "Com certeza, é um grande clube. Tinha o sonho de jogar na Europa, sabemos a grandeza do Benfica. Foi a escolha certa. Espero realizar dentro de campo e dar alegrias aos adeptos".

Ambições: "Títulos. Todo o jogador quando chega a um clube novo quer fazer história e isso só com títulos. Queremos conquistar o que o Benfica está habituado".

Jorge Jesus foi importante para se decidir: "Tive boas referências do mister e de atletas que trabalharam com ele. Teve muita importância na minha escolha. Pude acompanhar o trabalho dele de perto, vi o trabalho dele de perto, quis experimentar e com certeza vou crescer muito com ele".