CD multa o Benfica por mau comportamento dos adeptos em Vizela

Partida da jornada nove do campeonato que as águias venceram por 1-0.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 1910 euros, por comportamento incorreto dos adeptos em Vizela, no encontro da jornada nove da Liga Bwin.

"Já após o final do jogo, adeptos afetos ao Benfica, identificados com adereços do citado clube tais como camisolas e cachecóis, localizados na bancada Central Poente Norte, local exclusivamente reservado e ocupado por adeptos da referida sociedade desportiva, fizeram deflagrar um pote de fumo", pode ler-se no mapa de castigos, acrescentando que "na segunda parte, aquando do golo do Benfica, aos '90+8 (...) fizeram deflagrar dois petardos." "Os petardos foram lançados para a parte de trás da bancada atingindo o TV Compound, não tendo sido registado qualquer dano", completa.

Rafa, nos derradeiros instantes do jogo, deu o triunfo às águias por 1-0.