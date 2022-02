CD instaura processos disciplinares a Rui Costa e ao Benfica após críticas à arbitragem

Processos disciplinares para Rui Costa e para o Benfica após críticas à arbitragem na sequência da derrota (2-1) na receção ao Gil Vicente.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Rui Costa, presidente do Benfica, e à SAD das águias, na sequência das recentes críticas à arbitragem - "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem".

No comunicado divulgado esta quinta-feira, o CD refere que ambos os processos foram remetidos para a Comissão de Instrutores da Liga.

Depois do jogo com o Gil Vicente (derrota por 2-1), recorde-se, o líder dos encarnados foi à sala de imprensa e teceu críticas à arbitragem de Soares Dias. No dia seguinte, através da News Benfica, o clube da Luz voltou a desferir golpes com o mesmo enfoque.