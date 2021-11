CBF vai pedir suspensão para Otamendi: "Lance cobarde"

Defesa do Benfica agrediu Raphinha com uma cotovelada, mas continuou em campo

Nico Otamendi, defesa do Benfica, continua na ordem do dia, pelo menos na América do Sul. O central protagonizou uma cotovelada que deixou Raphinha em muito mau estado e os brasileiros querem, agora, suspensão para o jogador.

Ednaldo Rodrigues, presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol, comentou o lance, criticou a atitude do central encarnado e garantiu procura por consequências mais graves junto das instâncias principais do desporto-rei.

"As imagens são claras. Com base nas imagens, vamos pedir ao comité da FIFA uma punição ao jogador por esse lance cobarde. Isto não pode passar impune", afirmou o dirigente.