"Cavani? O míster apostou em mim, agradeço-lhe muito porque ele é que me trouxe"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica com o Standard de Liège, desta quinta-feira, para a Liga Europa, Darwin comentou as declarações de Luís Filipe Vieira sobre o jogador do Benfica e ​​​​​​​Cavani.

Standard Liège: "Ainda não vimos nada do Liège, mas hoje vamos analisar o jogo com o míster e ver o que podemos encontrar amanhã".

Jogar com Seferovic ou Waldschimdt: "Joguei com os dois, a verdade é que ambos jogam bem e têm uma qualidade tremenda com a bola. O míster pode trocar ou até pôr os dois juntos. Há uma concorrência muito saudável. Quem quer que jogue, vai jogar bem".

Adeptos no Estádio da Luz: "Vai ser lindo podermos voltar a sentir o jogo. Era muito triste entrar no Estádio da Luz, que é tão espetacular, e estar vazio. Mas amanhã já voltam os adeptos e esperamos que isto passe rápido para que possam vir cada vez mais pessoas ver o jogo. Isso para os jogares é muito bonito e uma motivação".

Luis Filipe Vieira e comparação com Cavani: "É uma responsabilidade para mim. O míster apostou em mim, agradeço-lhe muito porque ele é que me trouxe e para aqui. Estou muito grato, mas não me comparo a Cavani. Ele tem um estilo de jogo e eu tenho outro Estou aqui para aprender e desfrutar deste momento porque estou numa equipa muito grande como é o Benfica".

Cinco assistências e quatro golos. Esperava esta produção?: "Estou um bocado surpreendido porque ainda não me caiu a ficha que estou no Benfica e que as coisas estão a correr bem, mas isso não é suficiente. Quero melhorar e continuar a aprender com o míster com o que me ensina todos os dias nos treinos. Quando cheguei aqui ainda não tinha ideia de jogo, mas ele com ele [Jorge Jesus] acho que as coisas estão a sair elhor e continuo a trabalhar todos os dias com humildade".

Jogavas como 9 e agora de outra forma. Sentes-te um avançado mais completo?: "Sei que me faltam muitas coisas. Às vezes o míster fala comigo de pequenos detalhes, pormenores que faltam, mas acho que com o tempo vou dar continuidade àquilo que pretende. Vou continuar a trabalhar e a aprender o que o míster me ensina".