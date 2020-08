Cavani impressionado com o projeto do Benfica, negociação bem encaminhada

Uruguaio está entusiasmado com a possibilidade de ingressar no clube da Luz

Tendo definido Edinson Cavani como alvo prioritário do Benfica para reforçar o eixo do ataque, o Benfica vê a contratação do internacional uruguaio cada vez mais encaminhada, uma vez que as partes têm-se aproximado no que diz respeito aos diversos pormenores do processo, nomeadamente em relação à duração do futuro contrato, que nesta altura tudo aponta para que seja de três anos - sendo que, segundo avançou a SIC na última quarta-feira, as águias procuram prolongar em seis anos o pagamento dos valores do salário, prémio de assinatura e direitos de imagem.

Apesar de ter diversos clubes interessados na sua contratação, Cavani ficou impressionado com o projeto apresentado pelas águias - o que serviu também de argumento para conseguir convencer Jan Vertonghen -, que já há muito tempo expressaram o seu interesse no atleta.

Cavani está entusiasmado com a possibilidade de ingressar no clube da Luz, sendo que os responsáveis encarnados procuram agora acelerar o processo, de forma a garantir o mais rapidamente possível um reforço de peso para o ataque do plantel comandado por Jorge Jesus, que visa o título em 2020/21.