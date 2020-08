Cavani feito até ao fim de semana: vem aí reformulação no ataque do Benfica

Cavani encontra-se em Ibiza a aguardar indicações para poder viajar para Lisboa, sendo que os encarnados pretendem ter o goleador uruguaio às ordens de Jorge Jesus nos primeiros dias da próxima semana.

Resolver as questões fiscais que foram levantadas em torno do pagamento do prémio de assinatura e salário de Edinson Cavani tem ocupado todas as partes envolvidas no processo negocial em curso, mas, na Luz, segundo O JOGO apurou, espera-se que tal fique totalmente resolvido até ao próximo fim de semana, de modo a que o avançado uruguaio possa apresentar-se ao serviço de Jorge Jesus nos primeiros dias da semana.

É a questão tributária em França, onde o jogador uruguaio tem a sua residência fiscal, que está a travar o entendimento total entre as partes, já que em termos de valores globais o acordo é total, quer em termos de anos de contrato como de prémio de assinatura.

O Benfica está naturalmente condicionado pelo tempo, pretende fechar a contratação de Cavani o quanto antes, pelo que está inclusive disposto a mudar alterações dos prazos de pagamento, já que é sabido que inicialmente os dirigentes encarnados colocaram como timing para a liquidação total dos honorários do atleta os seis anos, três a mais do que a duração do vínculo laboral. Os dois dias úteis são assim indispensáveis para que as questões burocráticas sejam ultrapassadas, mas na Luz, concretamente no que diz respeito ao presidente Luís Filipe Vieira, a confiança é total de que as dificuldades desta operação serão contornadas, até porque o próprio líder encarnado tem procurado soluções financeiramente viáveis para as superar.

As partes mantém um diálogo permanente à procura de soluções, tendo inclusive o Benfica mostrado disponibilidade para alterar prazos de pagamento face aos seis anos inciais acordados

Por enquanto, Edinson Cavani, que já mostrou o seu interesse em transferir-se para a Luz, aguarda em Ibiza, junto da família pela conclusão do processo negocial, isto quando o Benfica, naturalmente espreita também para outras soluções do mercado, nem tanto como alternativa, mas como complemento àquela que poderá ser a contratação do internacional uruguaio que no próximo domingo poderá sagrar-se também ele campeão europeu de clubes, caso o Paris Saint-Germain vença o Bayern Munique.

É sabido que o ataque às ordens de Jorge Jesus deverá ser reformulado, primeiro porque Cavani deverá mesmo ser contratado, Dyego Sousa tem a saída como certa, permanecendo a dúvida em torno de Seferovic e Carlos Vinícius, dois atletas que, em escalas diferentes, têm mercado: foram os melhores marcadores da Liga portuguesa nas duas últimas épocas. Se o negócio Cavani cair, algo que na Luz não é esperado, os encarnados estão prontos a avançar rapidamente para outra solução.