Castro revela estratégia na final da Youth League: "Sabíamos que o Salzburgo era muito forte fisicamente"

Encarnados, na quarta final que disputaram, conseguiram vencer a competição

Luís Castro, treinador que orientou a inédita conquista do Benfica da Youth League, após goleada aplicada na final (6-0) ao Salzburgo, contou esta quinta-feira, em direto para a BTV, como preparou o jogo e qual foi a estratégia pensada para contrariar as potencialidades do conjunto austríaco.

Em retrospetiva, o técnico referiu que, na caminhada até à conquista da prova, o jogo que mais gozo lhe deu foram as meias-finais com a Juventus, decididas no desempate por grandes penalidades (2-3), após empate a dois.

"Enquanto jogámos 11 contra 11, revelámos uma capacidade ofensiva enorme. Marcámos dois golos e criámos outras oportunidades. Como dez, fomos perfeitos defensivamente", lembrou o treinador encarnado.

Na final, as águias encontraram o Salzburgo, carrasco da final perdida em 2017 e que, para Luís Castro, não era um adversário "qualquer", até porque goleou o Atlético de Madrid nas meias-finais. "Não é qualquer equipa que ganha 5-0 ao Atlético de Madrid, que esteve num grupo com uma equipa portuguesa [FC Porto], que não passou", referiu.

Passando para a estratégia que adotou na final da Youth League, Luís Castro revelou que a preparação para a final implicou "dois dias" de observação atenta aos jogos do Salzburgo.

"Juntámo-nos os seis elementos da equipa técnica e estivemos dois dias a ver jogos [do Salzburgo]. Optámos por ver jogos em separado e os analistas tiveram mais trabalho a cortar e colar imagens. A estratégia foi diferente das dos jogos com a Juventus e o Sporting", contou.

"Sabíamos que o Salzburgo era muito forte fisicamente, que pressionava muito forte. Também tínhamos consciência dos problemas que podíamos ter na fase de construção. O objetivo era atrair os jogadores para o nosso meio-campo e ir buscar a nossa linha mais à frente. Por outro lado, tínhamos três médios e eles quatro, que fazem muitos quilómetros por jogo e são muito fortes fisicamente. O nosso objetivo era rodar a bola rapidamente, antes de chegarem ao confronto físico", concluiu Luís Castro.