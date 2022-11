Caso "E-toupeira": sentença adiada para 9 de janeiro

Ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, é arguido, assim como os funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Augusto Silva. A sentença estava agendada para esta sexta-feira

A leitura da sentença do processo "E-toupeira", que estava inicialmente agendada para esta sexta-feira 4 de novembro, foi adiada para dia 9 de janeiro.

O processo envolve o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e ainda os funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Augusto Silva.

Os arguidos são acusados de corrupção passiva e ativa, violação do segredo de justiça, do segredo por funcionário, do dever de sigilo, acesso indevido e peculato. O Ministério Público pediu a condenção dos três arguidos.