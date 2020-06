Casas de Lage e futebolistas do Benfica grafitadas durante a madrugada

O autocarro do Benfica foi apedrejado no regresso ao Seixal depois do empate com o Tondela

As casas de Bruno Lage e de futebolistas do Benfica foram grafitadas com insultos e outras frases durante a madrugada que se seguiu ao empate caseiro do Benfica com o Tondela, resultado que impossibilitou aos encarnados ultrapassar o FC Porto no topo da classificação.