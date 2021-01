Aconteceu em Vila Nova de Gaia e foi a própria Casa do Benfica a dar conhecimento do sucedido nas redes sociais.

A Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia foi vandalizada na sexta-feira, ainda antes do clássico que viria a opor o emblema encarnado ao FC Porto no Estádio do Dragão, acabando o embate empatado a um golo.

"Vandalismo. Ainda não começou o jogo", denunciou a página do estabelecimento no Facebook, juntamente com duas fotografias.