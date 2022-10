Casa do Benfica de Paris com ordem para fechar portas

Segundo o "LusoJornal", a Casa do Benfica deve mais de 86 mil euros do aluguer do espaço e já foi intimada pelo tribunal. Houve um apelo aos simpatizantes do Benfica da capital francesa, mas os apoios não foram suficientes para regularizar a situação, pelo que até ao dia 17, os encarnados terão de deixar o espaço.

Em circunstâncias normais, a casa do Benfica de Paris teria nesta altura uma maior agitação por causa da partida desta noite entre as águias e o Paris Saint-Germain, relativa à quarta jornada da Liga dos Campeões Mas isso não acontece porque, segundo o "LusoJornal", terá de encerrar as suas portas esta semana, até ao dia 17, no limite, por decisão judicial.

Em causa está uma dívida de mais de 86 mil euros, relativa ao aluguer das instalações. De acordo com a mesma fonte, em 27 de agosto de 2021, a Casa do Benfica fez um apelo através das redes sociais - "A Covid pode matar a Casa do Benfica" -, pedindo ajuda financeira aos simpatizantes do clube da Luz, mas os resultados obtidos foram insuficientes para que a instituição sobrevivesse.

Luís Filipe Vieira inaugurou o espaço em Paris, em 13 de abril de 2013. A Casa tem um aluguer mensal de pouco mais de 4 600 euros. Em abril deste ano, a dívida ascendia a 76 mil euros e, como não foi regularizada, estará nesta altura nos tais 86 mil euros, relata o "LusoJornal".

Na publicação pode ler-se ainda que "o problema não pode ser totalmente amputado à crise pandémica, porque antes do início da pandemia da Covid-19, o atraso no pagamento da renda rondava os 10 mil euros, mas com a pandemia, e com a Casa fechada, a situação agravou-se consideravelmente ao ponto do proprietário ter recorrido para os tribunais. Estes decidiram-se pela "expulsão, se necessário com recurso às forças de segurança pública".

O JOGO tentou contactar o presidente da Casa do Benfica de Paris, Manuel Santos, mas sem sucesso.