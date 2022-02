Cartões amarelos "tapam" seis jogadores do Benfica

Não há limitações disciplinares para a receção ao Ajax, mas Gilberto, Otamendi, Grimaldo, Weigl, João Mário e Rafa estão à bica.

O Benfica já aquece os motores para a entrada em pista nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com a receção ao Ajax na primeira corrida da eliminatória. Sem qualquer limitação a nível disciplinar, Nélson Veríssimo pode preparar a estratégia, mas sabe desde já que tem um grande risco para o jogo da segunda mão, dado ter seis jogadores tapados com cartões amarelos e que, se virem mais um esta quarta-feira, ficarão automaticamente excluídos da viagem a Amesterdão.

Mais do que pelo número, a lista inclui jogadores que têm sido titularíssimos ao longo da campanha encarnada na prova, desde a terceira pré-eliminatória até à fase atual. Gilberto, Otamendi, Grimaldo, Weigl, João Mário e Rafa são os elementos à bica e deste lote o primeiro somou oito presenças em dez possíveis, mas depois do brasileiro o central argentino e o médio alemão jogaram em nove partidas e os restantes fizeram o pleno. Esta utilização demonstra a importância que este lote de seis atletas representa para a equipa e a falta que poderão fazer no segundo jogo, caso vejam o terceiro amarelo da série.

Do lote de jogadores em risco de falhar a segunda mão, o treinador das águias tem apostado em cinco e apenas Gilberto tem estado afastado. Porém, todos foram titularíssimos na Champions.

Deste grupo, e com Nélson Veríssimo, apenas Gilberto e João Mário perderam espaço nas últimas partidas, o primeiro por ter padecido de uma amigdalite - Lázaro aproveitou para se afirmar no onze - e o segundo por ter contraído covid-19 - Paulo Bernardo e Taarabt foram os "beneficiados". O médio português, suplente nos últimos três jogos em que esteve disponível, pode até ser uma das opções a lançar por Nélson Veríssimo, até pela sua experiência, frente ao Ajax, numa estratégia que o técnico das águias irá começar a afinar a partir de hoje, no regresso aos treinos. De referir que para o jogo seguinte, com o V. Guimarães, estão excluídos Otamendi e Weigl.