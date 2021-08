Cartão Vermelho: Luís Filipe Vieira já está livre da prisão domiciliária

Juiz Carlos Alexandre deu ordem de libertação esta sexta-feira.

O juiz Carlos Alexandre deu esta sexta-feira ordem de libertação a Luís Filipe Vieira, depois de aceite o pagamento da caução no valor de três milhões de euros, avançou a TSF.

O agora ex-presidente do Benfica fica, no entanto, sujeito a outras medidas de coação: está proibido de abandonar o país, de contactar com os arguidos do processo Cartão Vermelho, à exceção do filho, com os membros do Conselho de Administração da SAD do Benfica e com administradores e funcionários do Novo Banco, além do ex-administrador Vítor Fernandes.

Vieira apresentou como caução dois imóveis da sociedade Royal Brick, que é detida pelos dois filhos, cujo valor ronda os 2,8 milhões de euros, e 240 mil euros em dinheiro.

Na primeira proposta de pagamento da caução, recusada pelo juiz Carlos Alexandre, Vieira queria dar como garantia ações do Benfica e parte de um imóvel, situado em Sesimbra.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.