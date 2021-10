"Cartão do adepto está a impedir-nos de lançar já o Red Pass", diz Rui Costa

Rui Costa falou, esta terça-feira, num almoço com sócios da Casa do Benfica de Albufeira.

Lançar o Red Pass: "É pela nossa grandeza que temos de ser referência em tudo e quando falo em ganhar, ganhar e ganhar, não estou a ser pavão, estou a ser ambicioso porque essa é a nossa essência. E estou a ser realista porque é isso que vocês me pedem também. Destaco na área social o trabalho que tem sido feito pela nossa Fundação. Também temos de ser referência na liderança do desporto nacional e temos de estar à cabeça dos processos com a Federação, a Liga e as várias instituições. Um desses é o cartão de adepto que, depois de ano e meio sem adeptos nos estádios, nos está a impedir de lançar já o Red Pass [bilhetes de época], porque temos duas zonas enormes do estádio fechadas para esse cartão e nessas zonas temos sócios com Red Pass que temos de alojar noutro espaço. Devolvam-nos os nossos adeptos, precisamos deles."

Apelo ao voto: "Muito se falou neste período da democracia do Benfica. Quem lida comigo sabe que não pisei ninguém nem passei por cima de ninguém. O Benfica será democrático como tem de ser, terá o máximo de rigor como se vê nestas eleições. Aproveito para apelar ao voto... [alguém grita que vai ganhar com 90%] Não sei quanta percentagem será, sei que dependem da votação e se somos grandes também temos de o ser na altura de votar. Vamos dar o exemplo ao país e vamos votar, até por uma razão fundamental. A minha maior premissa é que a partir de dia 9, o meu maior empenho é que nós tenhamos orgulho no nosso clube e sejamos uma família unida como nunca fomos porque quando o somos, somos imbatíveis. Dia 9 ganhará um benfiquista. E não é para ter conversas ou só para falar, é para fazer. No Benfica faz-se, como se tem feito nos últimos anos também. Há coisas que não correram bem? Há, mas há muita coisa que correu bem."