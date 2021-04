Carlos Vinícius é trunfo do Benfica para atacar alvo no mercado

Permanência na Luz de Carlos Vinícius não está nos planos da SAD, que espera colocação inglesa. Pode ser trunfo no interesse em Rúben Vinagre.

É um dado adquirido neste momento que o Tottenham não irá exercer a opção de compra que possui no contrato de empréstimo de Carlos Vinícius, que implicaria o pagamento de mais 42 milhões de euros ao Benfica, além dos três milhões pagos pela cedência.

O JOGO já antecipou esse cenário, que implica o regresso do dianteiro, mas segundo o nosso jornal apurou existe a expectativa entre os responsáveis benfiquistas de nova colocação em Inglaterra, que até favoreça o cenário de contratação de Rúben Vinagre.

A inclusão de Carlos Vinícius, de 26 anos, no plantel da próxima época não está nos planos da SAD, embora não possa ser liminarmente rejeitada, até porque é um ativo dos encarnados. Porém, os dez golos que já soma pelos spurs podem ter consequência futura. O Tottenham não descarta tentar ficar com o jogador por valores substancialmente inferiores, mas as suas exibições poderão convencer outros emblemas ingleses a avançar para a contratação.

Ainda na quarta-feira, e segundo noticiou a TVI24, ressurgiu a informação do interesse do Wolverhampton, que já tinha procurado levar o jogador na última época, na transferência de Carlos Vinícius, sendo apontados valores em torno dos 30 milhões de euros. Este será sempre um negócio intermediado pelo empresário Jorge Mendes, que tem relação muito próxima com os Wolves, clube que detém o passe do lateral-esquerdo Rúben Vinagre, atualmente cedido ao Famalicão, e que é alvo do Benfica para 2021/22. Mesmo que em negócios separados, a expectativa de um negócio impulsionar o outro é real.