Carlos Vinícius é apontado ao Tottenham e revelam valor da opção de compra

Imprensa inglesa assegura que o avançado está muito perto de rumar ao Tottenham.

Carlos Vinícius é esta quarta-feira notícia na imprensa inglesa. De acordo com o Daily Mail, o avançado brasileiro do Benfica está perto de reforçar o Tottenham, por empréstimo, com uma opção de compra no valor de 40 milhões de euros.

Escreve a publicação que o avançado é tido como o suplente ideal para Harry Kane, goleador da formação orientada por José Mourinho.

Carlos Vinícius, 25 anos, sagrou-se o melhor marcador do campeonato de 2019/20 com 18 golos, tendo totalizado 24 remates certeiros entre todas as provas.