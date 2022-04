Carlos Moedas elogia Rui Costa e diz: "Queria agradecer do coração ao Benfica"

Declarações do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, na receção à equipa do Benfica que conquistou a Youth League

Agradecimento: ""É uma grande alegria para mim, é a primeira vez e queria agradecer do coração ao Benfica. É uma das maiores marcas de Lisboa, é um grande orgulho tê-los aqui. São uma marca como sempre quis ter para a cidade. Acreditar que conseguiram ir do bairro, da freguesia, para o mundo e isso é enorme. Quando disse que queria fazer de Lisboa capital da inovação, uma fábrica de unicórnios, as pessoas diziam que somos Portugal, somos pequenos. Não, nós somos campeões, vocês são campeões, isso é um orgulho enorme para todos nós, para a cidade, para as vossas famílias. Viva o Benfica , viva o que fizeram por nós, viva a imagem que deram da nossa cidade e do país."

Elogios a Rui Costa: "A minha segunda palavra vai para Rui Costa. O trabalho que está a fazer e tem feito no Benfica, esta capacidade que tem de ligar o sucesso desportivo ao social, da formação, da educação, é única. A visão de Rui Costa é que o Benfica é muito mais do que desporto, é uma casa de vitórias, que muda vidas, que mudou as vossas vidas e que vai mudar as nossas vidas porque são os campeões."

Para os campeões: "Depois uma palavra para os mais novos, que quase todos podiam ser meus filhos e que têm todos o dobro da minha altura: o orgulho que os vossos pais e nós temos é enorme. Vocês são o símbolo de que para chegar ao sucesso é preciso sacrifício. Chegaram a campeões com muitas noites a sonhar, muito trabalho e sacrifício no dia a dia. A vida não é sorte, é trabalho, é muito sacrifício, a disciplina de levantar de manhã e, muitas vezes, ir treinar à chuva , ao sol mesmo quando não apetece. Isso é o maior exemplo que temos para as novas gerações, por isso o futebol e o desporto são tão importantes. Vocês sabem no estômago que quando aqueles dizem que também queriam ser campeões, que para isso é preciso querer muito. E vocês querem muito. Alexandre Herculano tinha uma frase muito importante: Querer é quase sempre poder. O que é muito raro é querer e vocês quiseram muito. Nós queremos muito que o Benfica continue a ser o nosso embaixador. Obrigado a todos, do coração."