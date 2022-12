Carlos Alcaraz tapa saída de Enzo do Benfica

o Médio de 20 anos do Racing foi sondado pelo Benfica antes do Mundial'2022

Enzo Fernández está de saída do Benfica, uma evidência, tal a cobiça que se gerou em torno do campeão mundial, que levou já o presidente Rui Costa e o diretor desportivo Rui Pedro Braz a entrar em campo no sentido de encontrar uma alternativa imediata para o miolo das águias. Segundo noticiou ontem a CNN Portugal e O JOGO confirmou, a prioridade encarnada é Carlos Alcaraz, médio de 20 anos que milita no Racing, da Argentina.

O presidente do Benfica já tem em cima da mesa duas propostas de 127 milhões de euros e, sabe O JOGO, poderá ser confrontado com outra de... 13 milhões. Fernández pode até já não jogar em Braga.

Na prática, e tendo em conta a ascensão meteórica de Enzo Fernández, que explodiu no Benfica e subiu ao palco no Catar pela Argentina, os responsáveis benfiquistas antecipavam já a mais que provável venda do camisola 13, como O JOGO noticiou oportunamente, procurando logo alternativas. Ao que apurámos, ainda antes do início da competição mundial, ocorreram as primeiras sondagens em torno de Carlos Alcaraz, jogador muito bem cotado no departamento de prospeção encarnado.

A SAD da Luz ficou a saber que a disponibilidade de Alcaraz para o ingresso no plantel de Roger Schmidt é total e que os planos do Racing apontam para um encaixe em torno de 18 milhões de euros pelo jovem, cuja cláusula de rescisão está cifrada em 25 milhões. Certo é que o Benfica apontará a um negócio em torno dos 15 milhões, enquanto procura outras alternativas.

Chovem ofertas para levar Enzo Fernández

Segundo apurámos, o empresário Jorge Mendes já apresentou duas propostas de 127 milhões de euros por Enzo Fernández a Rui Costa, cujo objetivo passa por superar a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, por 126. Porém, há a expectativa de chegada de outra oferta de... 130 milhões, tudo valores acima dos 120 milhões estipulados na cláusula de rescisão do médio, numa tentativa de superar a concorrência. Chelsea e Manchester United têm sido apontados e ainda há o Liverpool que tinha garantido uma preferência junto de Enzo e do seu empresário.

Ao que apurámos, e tal o estado avançado do negócio, cresce a probabilidade de Enzo Fernández, que ontem voltou da Argentina, nem sequer viajar na sexta-feira para Braga, porque os clubes que estão disponíveis a um investimento tão avultado não quererão correr riscos. Certo é a palavra final será dada pelo melhor jogador jovem do último Mundial.