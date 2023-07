"Caprile? Há muito tempo que não há nada com o Benfica"

Empresário do guarda-redes sublinhou que o clube "estava muito interessado, mas optou por pensar em outras opções".

Em destaque no Bari, o guarda-redes de 21 anos Elia Caprile mereceu a atenção do Benfica. E segundo revelou na quarta-feira a Imprensa italiana, o emblema encarnado terá mesmo apresentado uma proposta pelo guardião, no valor de quatro milhões de euros, mais 20 por cento de uma futura transferência, que terá sido rejeitada.

A O JOGO, Graziano Battistini, empresário do guarda-redes, referiu que "há muito tempo que não há nada com o Benfica". Sem confirmar a oferta, sublinhou que o clube "estava muito interessado, mas optou por pensar em outras opções".