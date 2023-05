Capitão da equipa de futsal do Benfica entre os adeptos rumo a Alvalade

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Bruno Coelho vai ver o dérbi entre os adeptos. Jogadores da equipa B de futebol também foram vistos

O capitão da equipa de futsal do Benfica, Bruno Coelho, está entre os adeptos do Benfica a caminho do estádio de Alvalade.

O atleta foi descoberto num direto de canais televisivos, equipado a rigor entre os adeptos, e as páginas afetas aos encarnados estão a elogiar o seu benfiquismo.

Circulam também informações de que os jogadores Filipe Cruz e Rafael Rodrigues, da equipa B de futebol, também seguem no cortejo dos adeptos encarnados rumo a Alvalade.

