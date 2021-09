Candidatura de Benitez já reuniu votos necessários para as eleições do Benfica

Líder do movimento Servir o Benfica já reuniu os votos necessários - assinaturas de sócios que perfaçam dez mil votos - para poder formalizar a sua candidatura à presidência do clube da Luz.

A revelação foi feita pelo grupo de associados através de comunicado nas redes sociais, sendo que em breve o processo será entregue para verificação por parte da Mesa da Assembleia Geral.

"Reunimos os votos necessários dos subscritores para formalizar a candidatura. Toda a documentação será entregue em breve na Secretaria Geral do Clube. Agradecemos a todos a confiança demonstrada. Vamos, todos juntos, Servir o Benfica!", anunciou o movimento do qual Francisco Benitez é líder, concorrendo à presidência do Benfica para já com Rui Costa.