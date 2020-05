Candidatura à presidência do Benfica com polémica: "Ainda não estamos na Venezuela"

Bruno Costa Carvalho apresenta-se como candidato. Tem 18 anos de sócio, mas estatutos exigem 25.

Bruno Costa Carvalho anunciou ontem a sua candidatura à presidência do Benfica, cujas eleições serão realizadas em outubro. Com 18 anos de sócio, o empresário, que se propõe a enfrentar novamente nas urnas Luís Filipe Vieira, depois de ter sido candidato em 2009, depara-se contudo com os estatutos do Benfica. Alterados em 2010, estes definem, segundo o ponto 2 do artigo 61.º, que "o presidente da Direção terá obrigatoriamente pelo menos 25 anos ininterruptos como sócio efetivo, concomitantes com a data da eleição".

"Já fui candidato [até 2009, os estatutos definiam como exigência apenas cinco anos de sócio para a candidatura] e a partir daí tenho o direito a ser sempre. Não está definido nos estatutos, mas é uma regra", sublinha Costa Carvalho a O JOGO. Perante a sua vontade de ir a votos, terá de ser Luís Nazaré, atual presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) das águias, a decidir a questão, pois é a este, e segundo os mesmos estatutos (no ponto 3 do artigo 58.º, sobre "actos eleitorais"), que compete "admitir as candidaturas, verificar da sua regularidade".

Resguardando-se sobre o assunto, Luís Nazaré deixa a entender a O JOGO, porém, que Bruno Costa Carvalho terá vida difícil. "Há condições para uma apresentação às eleições e são os estatutos que definem essas condições", afirma. E confrontado com a regra que Bruno Costa Carvalho aponta, esclarece que "a regra é observável por qualquer cidadão olhando para os estatutos do Benfica". Frisando que este "não é o momento" para se pronunciar "sobre intenções", o presidente da MAG sublinha: "Quando for a janela própria para a apresentação de candidaturas a Mesa da Assembleia Geral dirá quais as candidaturas que estão à luz dos estatutos e quais não os observam."

Depois de Rui Gomes da Silva, agora também Bruno Costa Carvalho se apresenta à corrida. E sobre a questão dos estatutos, garante ter-se preparado. "Consultei os meus advogados antes de avançar com o processo. Parece-me impensável não ser candidato agora. Não vejo que não seja possível não me candidatar", atira, apontando o dedo também a Luís Filipe Vieira. "Nas eleições seguintes à alteração de estatutos ele também não cumpria [as condições], foi candidato porque era presidente. Ele foi abrangido e estamos todos no mesmo barco. Isso é para pessoas que nunca entraram neste processo. Fui candidato em 2009, mal era que não pudesse ser candidato 11 anos depois. Era ridículo. Ainda não estamos na Venezuela", dispara.

