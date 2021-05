Treinador do Benfica abordou, na sala de Imprensa do Estádio da Luz, o dérbi com o Sporting, na 33.ª jornada da Liga NOS, que quebrou a invencibilidade leonina, além de ter elogiado sobremaneira o campeonato e treinadores portugueses

Subida de forma do Benfica: "Vocês viram que o Benfica fez um grande jogo. Este foi um grande jogo, aliás. O Benfica fez uma primeira parte com uma qualidade técnico tática, ofensivamente, muito forte e com jogadas de nota artística. O Sporting também teve. Alguns dos golos do Sporting tiveram nota artística e têm mérito por isso. Foi um jogo tecnicamente muito evoluído, taticamente com qualidade, as equipas preocuparam-se em marcar golos. O Benfica fez um grande jogo, teve sempre mais perto do 5-3 do que do 4-4. O Sporting teve uma recuperação que não é fácil, por estares a perder 3-0 e 4-1, acreditando que podia mudar o jogo. Os jogadores do Sporting tiveram mérito nisso. Devo dar os parabéns a todos os jogadores do Benfica. O jogo foi emocionante e espetacular.

Lutar até ao fim pelo título: "Não tenho dúvidas nenhumas. Falar é uma coisa, provar é outra. E está provado pela segunda volta. A partir do momento que os jogadores do Benfica passaram a ser saudáveis, a partir do momento em que começaram a trabalhar as horas e os minutos de forma intensa, começaram a evoluir e fizeram esta segunda volta, está aí... Não é conversa, são resultados. Em janeiro perdemos 11 pontos, os nossos rivais foram fortes, não perderam muitos pontos. Não há como negar os números."

Diferença pontual reflete valia das equipas: "Nós treinadores olhamos de maneira diferente. Vocês [jornalistas] acham que os três grandes têm de estar os 90 minutos sempre por cima, melhores do que os outros. Felizmente, o futebol português está competitivo, tem equipas, tirando os três grandes e o Braga, que causam dificuldade e é difícil ganhar. Há que dar mérito a outras equipas. Os treinadores portugueses são os melhores do mundo. Não tenham dúvida. Pela forma como olham para o jogo, treinam, analisam taticamente os adversários e quando têm jogadores de qualidade são ainda mais fortes. O campeonato português é difícil."

Mudar a desvalorização da liga no estrangeiro: "Não sei o que querem dizer com um campeonato de agricultores. Direi que a diferença para os melhores campeonatos europeus está no cifrão. Os cinco primeiros classificados desses países têm grandes jogadores. Em Espanha, Inglaterra, França e Alemanha, só há dois candidatos. Na Alemanha até é sempre o mesmo há nove anos."