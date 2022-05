PSG aponta Darwin como potencial substituto de Mbappé

Darwin, avançado do Benfica

Campeão francês, que deverá refrescar o ataque no verão, junta-se ao extenso rol de emblemas da Europa interessados no goleador do Benfica

Darwin Núñez continua a acumular pretendes. O avançado uruguaio do Benfica, melhor marcador da Liga Bwin, está na lista de potenciais reforços do PSG (Ligue 1).

Segundo o jornal L'Equipe, em artigo publicado esta quarta-feira, o emblema parisiense, que se sagrou campeão em França, olha para Darwin como um hipotético substituto de Kylian Mbappé, cujo contrato expira em junho.

Além de Mbappé, que recebeu, pese o interesse do Real Madrid, um proposta milionária para prolongar contrato, também Mauro Icardi está de malas feitas para deixar a Cidade Luz, pelo que o PSG vai refrescar a frente de ataque no verão.

Darwin tem, em 2021/22, chamado à atenção de vários colossos europeus, ou seja, o PSG terá concorrência de peso caso pretenda avançar para a contratação do internacional uruguaio, autor de 26 golos e quatro assistências na Liga Bwin.

O avançado do Benfica é cobiçado, há vários meses, por, entre outros, Arsenal, West Ham, Newcastle, Manchester United, Inter, Milan, Barcelona e o Atlético Madrid. A cláusula de rescisão do jogador está cifrada em 150 milhões de euros.